Sport.quotidiano.net - L'Ascoli infila la quarta vittoria di fila e riassapora i playoff: Legnago battuto 1-0

, 14 dicembre 2024 - L'ladie continua una risalita che oggi, dopo svariati mesi, ha permesso di tornare are la zona. In casa deli bianconeri la spuntano 1-0 con la deviazione fortunosa di Varone sul tiro da fuori di Tremolada. Al Sandrini il Picchio parte con un avvio arrembante che però non produce il vantaggio atteso. Il primo pericolo del match è invece dei padroni di casa che sfiorano il palo sulla punizione di Martic. I bianconeri nella prima parte dell'incontro cercano di produrre pericoli in area avversaria, ma le azioni offensive sono spesso sviluppate in maniera confusionaria. Corazza stavolta non punge. Le prime conclusioni tentate arrivano da fuori e finiscono tutte a lato. I veneti rispondono aggrappandosi soprattutto alle palle inattive.