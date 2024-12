Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Capodanno ad Ancona: Natalie Imbruglia sostituisce Alex Britti

di, fuoridentro. Il cantautore e chitarrista romano non resiste alle lusinghe deldella Rai a Reggio Calabria (il contratto prevedeva questa opportunità) e dopo 72 ore di passione mista ad agonia l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, ha estratto il coniglio dal cilindro. Costerà un po’ di più, ma l’effetto speciale c’è senz’altro, anche se l’ultimo brano pubblicato dallarisale al 2021. Sui costi da mettere a bilancio sarà necessario mettere mano al portafogli per l’amministrazione comunale, con una cifra comunque che non toglie il sonno. La differenza trae lasi aggira, infatti, attorno ai 10mila euro, per una cifra complessiva della serata diche passa da 100 a 110mila euro comprensivi del dj set dopo mezzanotte, del service, del palco, degli oneri di sicurezza e così via.