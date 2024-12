.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 13^ giornata

InB, il Marzocca cade in casa contro il Borghetto: la Castelfrettese ringrazia e con un super Gabrielli vola in testa. Exploit Ostra contro il Montemarciano. Pari tra Labor e Filottranese, vincono Osimo e Real Cameranese. Il Castelbellino si aggiudica il derby contro la Sampaolese. InC, il Le Torri Castelplanio resta in testa da sola, poiché il Monsano batte il Cupramontana. Vittorie anche per Monte Roberto, Corinaldo, Arcevia, Terre del Lacrima e Chiaravalle IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 14 dicembre– Non sono mancate le sorprese in questa 13^di. A partire dal girone B di: cade la capolista Marzocca in casa contro il Borghetto di mister Cristiano Luchetta, la Castelfrettese ringrazia e passa in testa, grazie al 1-4 rifilato al Pietralacroce sempre più in crisi con la tripletta di uno scatenato Gabrielli.