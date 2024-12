Thesocialpost.it - Valtellina, operaio muore in un cantiere delle opere per i giochi olimpici Milano-Cortina: aveva 64 anni ed era lucano

Leggi su Thesocialpost.it

Un’altra tragedia sul lavoro in, in unper idi2026, a Bianzone. Dopo i due lucani morti nell’esplosione della raffineria Eni di Calenzano, torna protagonista la Basilicata: la vittima, un 64enne, era originaria della regione. L’incidente mortale è avvenuto oggi nelAnas per la nuova tangenziale di Tirano (Sondrio).Leggi anche: Dramma sull’asfalto, travolto il prete molto amato in cittàL’uomo, dipendente di una ditta di prefabbricati, sarebbe scivolato e rimasto incastrato in un macchinario per il trattamento del cemento. La dinamica è ancora incerta, con la procura di Sondrio al lavoro. Due giorni fa, ilera stato visitato da Matteo Salvini.L'articoloin unper i64ed eraproviene da The Social Post.