Superguidatv.it - The Voice Kids 2024, anticipazioni semifinale di venerdì 13 dicembre su Rai1

Leggi su Superguidatv.it

The, il talent show musicale dedicato a giovani cantanti condotto da Antonella Clerici, entra nel vivo con la. L’appuntamento è per stasera,13in prima serata su.The, stasera lasuTutto pronto per ladi The, la versione junior del talent show che premia le più belle voci tra i 7 e i 14 anni in onda13alle 21.30 su Rai 1. Cresce l’attesa per scoprire i nomi dei giovani talenti che accederanno alla finalissima di20. Dopo fase della Blind Autidions, ossia le Audizioni al buio, è arrivato il momento di conoscere meglio i giovani cantanti selezionati dai coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Ognuno di loro ha scelto nove giovani cantanti, di cui uno per squadra è già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”Durante la, gli altri otto ragazzi si sfideranno divisi in due quartine e per ogni quartina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla finale.