Rappresentativa Campania FIGC: sei calcettisti dell'ASD Sanniti Five convocati per uno stage

Tempo di lettura: 3 minutiPellegrino Fernando Antonio (2008), Savoia Alessandro (2009), Bovio Giuseppe (2008), De Falco Simone (2007), Guadagnino Vincenzo (2012), Inglese Francescopaolo (2012) i magnifici seidella cantera giallorossa,per unodellaLND-. Per De Falco Simone, laterale, addirittura la seconda convocazione dopo che ha ben impressionato nella prima.Orgoglio e soddisfazione per la società di via Bellini per queste convocazioni, meritate per l’impegno e passione profusa in questi anni tra prima squadra e scuola calcio. Un premio meritato per la società e per i ragazzi alla loro prima grande esperienza.Avranno la possibilità di confrontarsi e continuare a crescere insieme a ragazzi della stessa età ma di realtà diverse, società blasonate di serie A, tra le tante Feldi Eboli, Benevento 5, Napoli futsal.