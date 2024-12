Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: le staffette azzurre fanno sognare! Stefanì e Busa avanti nei 100 farfalla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA10.59: Gli Usa vincono la seconda e ultima batteria con il crono di 6’51?69, secondo posto per l’Australia con 6’53?50 e dunque Italia in finale con il terzo tempo assoluto10.57: Ai 600 Usa, Australia, Spagna10.55: Ai 400 Usa, Spagna, Germania10.54: 1’40?88 di Casas in apertura, poi Spagna e Germania ai 20010.49: L’Italia vince la prima batteria della 4×200 stile libero ed è in finale! 6’53?89 il tempo con 1’43?19 finale di Ragaini. In arrivo D’Ambrosio e Razzetti nel pomeriggio. Potrebbe arrivare un buona risultato. Seconda la Cina con 6’55?96, terzo il Canada con 6’57?78. Ora Germania, Australia e Usa che potrebbero essere le rivali dell’Italia per il podio10.48. Ai 700 Italia che aumenta il vantaggio, Cina, Canada10.