Ilrestodelcarlino.it - "La guerra di Grecia" negli scritti di Berdini

Domani alle 16 nella sala Cesanelli dello Sferisterio sarà presentata una nuova parte del diario testimonianza didi Secondo(Macerata, 1915-1986) dal titolo "Lain. Alcuni appunti di questa dura e aspra lotta", edito nei Quaderni del consiglio regionale delle Marche.fu ‘marconista’ durante la Secondamondiale; nel 1943 venne fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania. Al rientro in Italia trascorse qualche anno nel sanatorio di Jesi per tornare, nel 1945, nella sua città ed essere riconosciuto grande invalido di. "Queste pubblicazioni sono il frutto di una promessa che ho fatto a mio padre quando era in vita – spiega il figlio Giacomo (foto) –. Credo sia un dovere in memoria sua e di quelli che si sono trovati nelle sue condizioni.