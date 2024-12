.com - Giorgetti “Crescita asfittica, declino demografico è gravissimo”

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) – “E’ vero che ladel Pil èma i Paesi infanno fatica a fare Pil, e l’Italia è uno di questi Paesi. Questo è un problemache non possiamo nascondere sotto il tappeto. Qualcosa abbiamo fatto, dobbiamo fare di più e appena ci saranno le condizioni lo faremo”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, intervenendo ad Atreju, l’evento di Fratelli d’Italia al Circo Massimo, a Roma.Alla domanda se la revisione al ribasso del Pil cambierà la manovra, il ministro ha risposto così: “Assolutamente no, noi abbiamo fatto delle previsioni estremamente prudenziali sulla finanza pubblica e questa revisione del Pil stimiamo possa arrivare allo 0,7. Non ci cambia i numeri di finanza pubblica, anzi, siamo certi che otterremo risultati migliori.