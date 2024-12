Panorama.it - Erdogan non si ferma più: ora fa da paciere tra Sudan ed Emirati

Recep Tayyipnon sipiù. Ha recentemente mediato la distensione tra Somalia ed Etiopia, sta svolgendo il ruolo di kingmaker nel riassetto politico siriano e punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nelle (forse imminenti) trattative ucraine. Ebbene, a fronte di tutto questo, il sultano è adesso anche pronto a mediare per disinnescare le tensioni traarabi uniti e. Ma andiamo con ordine. È dal 2023 che ilè dilaniato da una guerra civile che vede contrapposti il governo locale e i paramilitari delle Rsf. In questo quadro, venerdì,ha avuto un colloquio telefonico con il presidenteese Abdel Fattah al-Burhan. Appena pochi giorni prima, quest’ultimo aveva tacciato Abu Dhabi di aver spalleggiato le Rsf: un’accusa che gliavevano bollato come “totalmente falsa”.