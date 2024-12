Ilfattoquotidiano.it - Botte alle pecore, agnelli lanciati in aria: pastori e proprietario patteggiano, il gregge è confiscato. La sentenza del tribunale

Patteggiamento della pena e confisca di undi. Si è conclusa così la vicenda di maltrattamenti e uccisione ai danni di ovini da parte di alcunitransumanti che erano stati denunciati dalla Lega Antivivisezione nel settembre 2023. Di fronte a un gip deldi Trento si è svolta l’udienza con l’accoglimento della richiesta di patteggiamento presentata dagli indagati che operano nella Vdei Laghi in Trentino. Gli indagati erano tree ildegli animali. Il giudice ha disposto la confisca dell’interoe ha applicato la pena accessoria della sospensione per 4 mesi dell’attività di trasporto, commercio edvamento. La Lav, assistita dall’avvocatessa Sara Morolli, aveva presentato la denuncia, documentata da alcuni video di cui l’associazione era entrata in possesso grazie anche alla segnalazione di cittadini.