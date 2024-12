Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare torna in casa per vincere contro Agliana

, 13 dicembre – Undicesima gara, ultima dell’anno davanti al proprio pubblico, per ilCUS, di scena domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugil’esperta Endiasfalti, nel campionato diC. I ragazzi di Scocchera, che domenica scorsa a Prato hanno ritrovato Ciano ma hanno avuto il solito crollo nel momento cruciale del match, dovranno cercare con ogni mezzo di andare a punti, per provare ad abbandonare il fondo classifica. ENDIASFALTI– La squadra di coach Gambassi è una compagine di centro classifica, che ha vinto gare importanti, come quelle in trasferta a S.Vincenzo e Pontedera, perdendone altre sulla carta più abbordabili come quelleCUS Firenze e l’ultima, in, con il redivivo Sansepolcro. Dopo una stagione in crescita, la società termale ha fatto innesti importanti, come Sebastiano Manetti e Filippo Giannini.