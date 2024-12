Panorama.it - Vaticano, la Via Crucis dell'impiegato

Ormai si affidano alla provvidenza, perchéa previdenza non si fidano più. Sono circa 4.200, sono gli impiegati del Papa costretti, alla vigilia del Giubileo, a una loro personalissima «via» da un rescritto di Jorge Mario Bergoglio sull’annosa questionee finanze pontificie, sugli stipendi e il futuro dei «lavoratori del Signore» che rischiano di non prendere più la pensione. Scrive il Papa: «Dobbiamo affrontare problematiche serie e complesse che rischiano di aggravarsi se non trattate tempestivamente. Mi riferisco alla gestione del nostro Fondo pensioni. Emerge un grave squilibrio: l’attuale sistema non è in grado di garantire nel medio termine l’assolvimento’obbligo pensionistico per le generazioni future». «Così si vive male» confida a Panorama G.F., le iniziali del nome sono di fantasia, «a parlare con voi rischio, ma la situazione sta diventando difficile, siamo al limite».