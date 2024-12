Puntomagazine.it - PD Qualiano: Congresso di Circolo “Lidia Nozzolillo” il 15 dicembre

del Partito Democratico di: Elezione del nuovo Segretario e Direttivo per un futuro di crescita e partecipazione attivaFervono i preparativi per il Partito Democratico di. Domenica 15, infatti, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si terrà il primodelterritoriale “”. L’evento si svolgerà presso la sede dele rappresenta un momento cruciale per il futuro della comunità democratica locale. Durante ilsi procederà all’elezione del nuovo Segretario dele del Direttivo. Si tratta di un’occasione importante per definire le linee guida politiche e organizzative del Partito Democratico di, confermando l’impegno per il territorio e la partecipazione attiva dei suoi iscritti. Ilè aperto ai tesserati e a tutti gli interessati e rappresenta, tra l’altro, un’opportunità per discutere delle priorità del territorio, promuovendo il dialogo e la condivisione di idee per costruire insieme un futuro davvero migliore per