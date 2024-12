Ilgiorno.it - Neonata deceduta: "Il parto era corretto"

La pm Federica Ceschi ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per l’omicidio colposo di unaa febbraio in Poliambulanza durante il. Una 22enne di Gavardo si trovò ad affrontare una rara complicanza, la distocia: la mancata espulsione delle spalle del feto, incastrate nel corpo della mamma. Una circostanza non così rara - soprattutto in caso di bebè dal peso elevato - che necessita di un tempestivo intervento perché il neonato non respira: proprio quello che accadde alla piccola,per anossia. Per i consulenti della procura medici e ostetriche - indagati - rispettarono le linee guida, che privilegiano in simili situazioni ilvaginale e non il cesareo. Furono eseguite correttamente le manovre per favorire l’espulsione, anche con la ventosa, ma in quel concitato lasso temporale la carenza di ossigeno fu fatale.