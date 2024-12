Napolipiu.com - Napoli-Ismajli, colpo di scena: l’Empoli tenta il rinnovo

L'intermediario del difensore albanese rivela i dettagli della trattativa e il tentativo di Corsi di blindare il centrale con un nuovo contratto. Il futuro di Ardian Ismajli potrebbe tingersi d'azzurro, ma la strada non è in discesa. Serxhio Mezi, intermediario del difensore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri durante la trasmissione 'Il Napoli su Telecapri' per fare il punto sulla situazione. "Il Napoli segue Ismajli da almeno un anno", ha rivelato Mezi, "Esistono ottimi rapporti tra Corsi e De Laurentiis, e questo è sicuramente un aspetto positivo. Tuttavia, la trattativa richiederà del tempo. Bisogna comprendere le ambizioni del calciatore, se preferisce restare in Italia o valutare opportunità all'estero".