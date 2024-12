Quifinanza.it - Mercati: S&P nel 2025 emissioni cartolarizzazioni per 135 miliardi in Europa

Leggi su Quifinanza.it

Lediindovrebbero rimanere elevate, attestandosi a 135di euro nel, grazie a una base sempre più ampia di originator e sponsor, a prospettive migliori per la maggior parte delle aree di prestito sottostanti e a un maggiore coinvolgimento del mercato da parte delle banche originator, spinte da esigenze di finanziamento e di trasferimento del rischio.Lo scrive S&P Global Ratings nell’outlook per ilsul segmento della finanza strutturata europea, pubblicato oggi, “European Structured Finance Outlook: Up In The Air“, secondo cui i rating della finanza strutturata hanno per lo più resistito agli effetti dei tassi di interesse più elevati, rimanendo ampiamente stabili nell’ultimo anno, soprattutto a livelli di grado di investimento.