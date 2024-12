Terzotemponapoli.com - Il Napoli verso il prossimo mercato e non solo: parla Pavarese

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto il dirigente sportivo Gigi. Di seguito le sue dichiarazioni. “Biraghi? E’ il capitano della Fiorentina e bisogna vedere se sarebbe d’accordo nel lasciare Firenze e venire aa fare la riserva di Olivera. Ma sarebbe un buon colpo, che migliorerebbe molto la squadra partenopea dal punto di vista difensivo, con Palladino che lo ha utilizzato anche da terzo di sinistra nel 3-5-2”. Qualora tornasse a.“Koulibaly non ha mai dimenticato, manifestando a più riprese il suo amore per questa città. Il suo ritorno sarebbe molto gradito e potrebbe dare tanto agli azzurri anche dal punto di vista dello spogliatoio”.