"Il Conte di Montecristo" torna su Canale 5

Tra i più amati e longevi romanzi della letteratura mondiale, Ildidi Alexandre Dumas continua a affascinare lettori e spettatori da oltre 180 anni. La storia di Edmond Dantès, giovane marinaio tradito e ingiustamente imprigionato, è stata adattata in numerosi formati, dal cinema alla televisione, passando per il teatro e persino i fumetti. Venerdì 27 dicembre,5 omaggia questo capolavoro con una nuova e avvincente trasposizione cinematografica, in prima serata.Diretta da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, questa versione deldivede protagonista Pierre Niney, l’attore premiato con il César per il suo ruolo in Yves Saint Laurent. Ambientato tra il 1815 e il 1838, il film segue la drammatica vicenda di Dantès, imprigionato ingiustamente nel castello d'If, da cui riesce a evadere dopo 14 anni di solitudine.