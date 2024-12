Sport.quotidiano.net - Gli ex Da Salerno a Catellani, che incroci

Come è quasi d’abitudine tra squadre che sono situate a pochi chilometri di distanza, anche Reggiana e Modena hanno avuto, nella storia, calciatori e non solo che hanno vestito e rappresentato entrambe le casacche. Abbiamo cominciato quindi una breve ricerca trovando tantissimi nomi: proviamo a fare un piccolo elenco, chiedendo subito venia se qualche personaggio l’abbiamo lasciato involontariamente per strada. Partiamo dalle due persone che sono rispettivamente patron e presidente della Reggiana come Romano Amadei e Carmelo, che hanno rivestito lo stesso ruolo, ma in tempi diversi, anche nella società gialloblù. Al primo è legata l’ultima promozione in Serie A dei canarini, mentre il secondo ha ricoperto la presidenza del Modena nell’anno della ripartenza dalla serie D dopo il fallimento.