Donna truffata da cartomante | | Suggestionabile

"Siamo in presenza di una persona facilmente". E’ quando emerso dalla perizia effettuata sullaascolana che con la sua denuncia ha dato via all’inchiesta della Procura di Ascoli nei confronti di sedicentedi Udine, finita infine sotto processo per aver truffato alla vittima ben 7.450 euro convincendola a versarle questi soldi con l’obiettivo di toglierle malocchi, influssi negativi che le angosciavano la vita. L’inchiesta della Procura di Ascoli è partita dopo la denuncia dell’ascolana assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi. "Ha approfittato del mio stato di debolezza per la morte di mia moglie e per un amore finito, spillandosi tanti soldi. L’ho denunciata e sono andata a parlarne anche in tv per mettere in guardia altre persone" ha detto la presunta vittima quando in udienza ha ribadito quanto esposto in denuncia.