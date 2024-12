Bergamonews.it - Calano le temperature, ma tempo stabile per tutta la settimana

La vasta area depressionaria che ha interessato l’area Mediterranea in questi giorni si allontana verso Ovest garantendo condizioni dipiùper il resto della. Permangonovia le condizioni per la formazione di nebbie o nubi basse e quindiancora grigio su gran parte della regione; più soleggiato sui rilievi conancora nella media stagionale in attesa di un probabile rialzo dal fine.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Giovedì 12 dicembre 2024Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sula regione; formazione di foschie o nubi basse sui settori meridionali di pianura a ridosso del Po, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata: Minime in diminuzione con valori compresi tra -1°C e 3°C, massime stazionarie comprese tra 6°C e 9°C con valori localmente inferiori nelle aree di pianura interessante da foschie o nebbie.