Barella lancia l’Inter | Possiamo vincere sia Champions che campionato

Il centrocampista delNicolòha rilasciato una lunga intervista a Dazn in cui ha parlato dell’attuale momento del club nerazzurro fissando anche obiettivi per il futuro. “Dal punto di vista sportivo il mio sogno è la. Non può che essere questo il sogno dopo che sei arrivato in finale e non sei riuscito a vincerla. Sono cambiati tanti giocatori però il fulcro, il mister, la società sono gli stessi. Questo però non ci deve distogliere dal: diverse squadre negli anni hanno vinto, coppa di Lega eLeague.farlo anche noi, abbiamo tutte le possibilità. Ci proveremo”. Così i. “È incredibile con quanta facilità Thuram si sia inserito, il nostro non è un modulo facile, bisogna essere complementari – ha aggiunto parlando del compagno di squadra – lui è stato l’aggiunta che ci ha fatto fare lo step in più perché allunga la squadra ma è bravo anche ad abbassarsi a giocare.