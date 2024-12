Anteprima24.it - ‘Associazione Radioamatori Italiani’, domenica l’inaugurazione della nuova sede sannita

Tempo di lettura: 2 minuti15 alle ore 10,00 si terrà la cerimonia di inaugurazionedi Benevento – San Martinodell’AssociazioneItaliani alla S.P. 18 n.1 San Martino. L’associazione, attiva sul territorio da svariati decenni, ha la finalità di essere riferimento ed aggregazione per gli amanti delle radiotrasmissioni amatoriali, ma anche quella di supportare le Autorità, in caso di emergenze, nell’eventualità di una caduta dei sistemi di comunicazione usuali.Il radioamatore, infatti, sulla scorta delle proprie conoscenze e delle proprie esperienze, ha la possibilità di progettare ed installare una stazione radio anche mobile o in postazioni di fortuna, che può comunicare, in base alle frequenze assegnate a tale servizio, senza limiti di distanza e soprattutto facendo a meno di infrastrutture di terzi.