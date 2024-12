Tvpertutti.it - Amici 24 anticipazioni 15 dicembre: provvedimenti, sospensioni e ospiti

Nella nuova registrazione di24, puntata in onda domenica 15, non sono mancati i colpi di scena ed'eccezione. In attesa della lunga pausa natalizia, il talent show di Canale 5 riserva una serata imperdibile per i fan, con esibizioni speciali, sfide decisive e nuove dinamiche tra i protagonisti. Ad arricchire la puntata sarannodi grande prestigio. Ecco chi salirà sul palco: Sting accompagnato da Giordana Angi per un'esibizione musicale imperdibile; I Ricchi e Poveri, che presenteranno il loro ultimo singolo Natale degli Angeli e saranno anche giudici di canto; Alex Britti e Raimondo Todaro, rispettivamente giudici per le gare di canto e ballo.Nuovi allievi ad24 edisciplinari: spoiler puntata 15La puntata di24 di domenica 15segnerà alcuni ingressi importanti nella classe: Jacopo Sol, scelto come allievo da Rudy Zerbi, e Dedè, voluto da Anna Pettinelli che ha aggiunto un banco appositamente per lui.