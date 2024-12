Iltempo.it - Vannacci spiana Calenda: "Gente come lui..."; battaglia campale da Floris

“Ha un tratto di Codardia”, “Io ho combattuto per i valori democratici e liberali e al mio fianconon ce l'ho mai vista”: lo scontro a distanza tra Robertoe Carloè durissimo. Ospiti entrambi di Di Martedì su La 7, l'europarlamentare della Lega e il senatore di Azione se ne dicono di ogni e si attaccano su tutti i fronti. Guidati da Giovannisu più temi, nonostante i toni non si alzino mai, si lanciano a vicenda accuse e improperi da far tremare i polsi. L'argomento su cui il confronto è arrivato ai massimi livelli di guardia lo lancia il conduttore, analizzando i collaboratori scelti daper la sua squadra all'Europarlamento. “Concludiamo la vicenda del supposto fascismo – spiegaseguendo l'accusa lanciata al generale da– Le imputano anche la scelta dei collaboratori, fondamentalmente militari e con un passato nell'estrema destra”.