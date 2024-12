Ilrestodelcarlino.it - Suicidio in cella: il ministero della Giustizia coinvolto nel caso del 29enne all'Arginone

Ilentrerà nel procedimento per ildi uncentese trovato impiccato con un lenzuolo nella propriaa poche ore dall’arresto. Per la tragedia, avvenuta il primo settembre del 2021 all’, è sotto accusa un agente di polizia penitenziaria, il 34enne Giuseppe Palermo, unico imputato dopo che il gip ha disposto l’archiviazione per altri tre indagati (la stessa comandantePenitenziaria, un medico del carcere e una ispettrice). Per l’agente (assistito dall’avvocato Alberto Bova) il pubblicoAndrea Maggioni ha chiesto il rinvio a giudizio. Ilè approdato ieri mattina davanti al giudice Andrea Migliorelli per l’udienza preliminare. Udienza che si è chiusa in pochi minuti a seguitorichiesta del legalefamigliavittima, l’avvocato Antonio De Rensis, di citare ilcome responsabile civile (la parte chiamata a risarcire il danno indi condanna dell’imputato).