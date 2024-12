Roma-Sofia oggi in tv | orario e diretta streaming ritorno ottavi Challenge Cup femminile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, gara dideglidi finale della CevCup 2024/di. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, dopo aver vinto l’andata in quattro set, scendono sul campo di casa per conquistare i due set che valgono il passaggio del turno e festeggiare così un nuovo traguardo davanti ai propri tifosi. Non bisogna però sottovalutare la compagine bulgara guidata da Radoslav Arsov, che va a caccia dell’impresa in trasferta per ribaltare la situazione e tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande spettacolo: chi accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 11 dicembre al Palazzetto dello Sport di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida traLevskidella terza competizione europea per club.