Parkinson presto un ambulatorio | Qui le terapie più innovative

Si è svolto domenica, al circolo Guerzoni, il tradizionale pranzo del Gruppodi Carpi, tra soci, volontari, familiari e medici. "Ritrovarci in queste occasioni è sempre un evento emozionante, che rientra anche tra le attività di socializzazione - ha affermato il dottor Giulio Cabri, psichiatra e dal 2018 presidente del Gruppo-. Consolidare la ‘cultura del’, per una maggiore conoscenza della patologia e per ridurre lo stigma sociale, rimangono, infatti, tra gli obiettivi della Associazione insieme alla assistenza multidisciplinare offerta da più di venti anni". Oltre a dare il benvenuto ad alcuni nuovi soci del Gruppo, Cabri ha presentato i medici presenti, in forza alla Neurologia del Ramazzini: il dottor Stefano Amidei, specialista di malattia die disturbi del movimento, e la dottoressa Carmen Ciulla.