Nuovo amore La ricchissima vip italiana volta pagina dopo il divorzio e tre figli | con un nome di peso

È nata una nuova coppia – e che coppia? Il gossip italiano si infiamma grazie alle foto esclusive pubblicate nelnumero del settimanale Oggi, in edicola giovedì 12 dicembre. 45 anni lei, 55 lui ma entrambi con cognomi importanti, sono stati paparazzati a Roma. A cena, dove si sono recati sotto braccio, si legge sul sito di Oggi che anticipa lo scoop, sono anche tornati a casa insieme.E in auto, una Panda, i due si sono anche lasciati andare a un bacio appassionato. Stiamo parlando di Ginevra Elkann, la sorella più piccola di John e Lapo, e Bernardo Siciliano, pittore eo dello scomparso scrittore e presidente della Rai Enzo Siciliano. Alla stessa serata ‘galeotta’ ha partecipato anche il premio Oscar Paolo Sorrentino con la moglie: con lei, che lavora come regista, sono amici.