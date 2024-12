Notre-Dame e la teoria complotto degli abiti massonici

Leggi su Open.online

Non è la prima volta che simboli e colori vengono interpretati per individuare fantomatici riferimenti al mondo esoterico o massonico. Sulla scia della «congiura demo-pluto-giudaico-massonica», glicolorati come quello dell’arcivescovo di, indossati durante la cerimonia di riapertura, sono stati associati alla massoneria e all’Ordine della Stella d’Oriente. Unache non tiene conto delle opere dello stilista che li ha disegnati.Per chi ha frettaGlisono stati realizzati dallo stilista Jean-Charles de Castelbajac.I quattro colorinon fanno alcun riferimento a ordini o simboli.Lo stilista utilizza spesso i quattro colori nelle sue opere.AnalisiLe immagini vengono così condivise:Tutto il clero cattolico nella cattedrale diper la cerimonia di riapertura, con i colori dell’Ordine della Stella d’Oriente, loggia massonica fondata nel 1850 da Fr.