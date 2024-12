Napolipiu.com - Napoli scatenato: super offerta per il difensore dell’Arsenal! Ecco la richiesta dei Gunners

Leggi su Napolipiu.com

per illadei">Il club azzurro ha mosso i primi passi concreti per ilpolacco. L’Arsenal chiede oltre 25 milioni per il cartellino.Ilaccelera per rinforzare la difesa in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Metro, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato una primaufficiale all’Arsenal per Jakub Kiwior, individuato come rinforzo ideale per la retroguardia di Antonio Conte.La proposta iniziale degli azzurri si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro (12,5 milioni di sterline), ma ivalutano ilpolacco oltre 25 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Il classe ’00, arrivato a Londra nel gennaio 2023, ha collezionato 50 presenze totali con l’Arsenal ma in questa stagione ha trovato poco spazio in Premier League, partendo titolare in sole due occasioni.