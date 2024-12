Mondiali di calcio 2034 in Arabia Saudita Federazioni Ong e calciatrici contro il torneo | Nessun rispetto del clima e dei diritti umani

Leggi su Open.online

diinnon si terranno prima del, ma sono già oggetto di proteste da parte di Ong, tifosi, calciatori e attivisti. Il timore è che si possa verificare un caso simile a quello del Qatar, dove ilospitato nel 2022 è stato macchiato da violazioni deie dalla morte di migliaia di operai che hanno costruito gli stadi, costretti a lavorare sotto il sole cocente senza tutele per la propria salute. Per questo, in seguito all’assegnazione delall’, che oggi è stata ufficialmente incaricata dalla Fifa di organizzarlo, si sono levate numerose voci che contestano la decisione.Amnesty e federnorvegese: «A rischio i»Una è quella di Amnesty International. La Ong sostiene che «la decisione sconsiderata della Fifa di assegnare iall’, senza garantire adeguate protezioni per i, metterà molte vite a rischio».