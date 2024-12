Movieplayer.it - Kraven il cacciatore debutterà nelle sale americane incassando meno di Madame Web?

Leggi su Movieplayer.it

Il filmilpotrebbe debuttareancoradi altri progetti analoghi, ecco le nuove previsioni.ilsembra destinato a debuttare con incassi persino inferiori a quelli registrati da, il film con Dakota Johnson e Sydney Sweeney che è stato considerato un vero e proprio flop. Entrambi i progetti fanno parte dello Spider-Man Universe targato Sony che sembra destinato a entrare in una pausa, la cui durata non è stata precisata, proprio a causa dei risultati insoddisfacenti ottenuti dai progetti per il grande schermo. Delle previsioni sconfortantiaveva debuttato a quota 25.8 milioni di dollari incassati nei primi sei giorni e si è poi fermato a un totale di 100.5 .