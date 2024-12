Lanazione.it - Inaugurata l'aula spirituale all'Università per Stranieri di Siena: un nuovo spazio di contemplazione

Unodell’essere, sottratto al fare. Il luogo della diversità, non della produttività, dei crediti, della performance. Dove pregare ma anche solo restare in, riflettere, da soli o in compagnia. Il tutto in pace, in armonia con l’ambiente, la natura", così il rettore Tomaso Montanari presenta la nuova ’’, realizzata eieri nella sede di piazzale Rosselli dell’perdi. E’ una piccola stanza rettangolare, a ridosso dell’ingresso, con due pareti bianche e due verdi; con una panca su un lato; ai muri le tele dell’artista Giovanni de Gara e al centro una ’fabbrica dell’aria’, la serra indoor progettata dal professor Stefano Mancuso dell’di Firenze, un progetto sperimentale per purificare l’aria. Al taglio del nastro hanno presenziato, insieme a studenti e docenti, i rappresentanti delle comunità religiose: "Qui potranno isolarsi a pregare coloro che oggi lo fanno nei corridoi – spiega il rettore Montanari –.