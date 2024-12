Lanazione.it - In Piazza della Repubblica nuove aree di sosta per i monopattini

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Sono state inaugurate oggi ad Arezzo inledidestinate aiin sharing. Due punti parcheggio dedicati alla micromobilità, i primi in Toscana, realizzati per incentivare l’uso combinato di mezzi leggeri e treni e rispondere ad una esigenza di riorganizzazionedei, troppo spesso parcheggiati in modo disordinato. Il progetto è fruttocollaborazione fra il Comune di Arezzo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e DOTT, e nasce sia per rispondere alle esigenze di riorganizzare il parcheggio deiin sharing nell’areastazione, sia per offrire un ulteriore servizio dedicato alla mobilità leggera insieme alla velostazione inaugurata a febbraio 2022. Comune di Arezzo, RFI e DOTT hanno definito il punto migliore per creare leparcheggio e sono state installate le grafiche per gli utenti che parcheggiano nella zona.