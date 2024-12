Ilfattoquotidiano.it - General Motors spegne i suoi taxi robot. Via libera ai concorrenti Waymo e Tesla

ha annunciato una svolta strategica che segna la fine dello sviluppo del programma di robogestito dalla sua divisione Cruise. Questa decisione, riflette una serie di sfide operative, economiche e normative che hanno reso il progetto non sostenibile nell’attuale contesto. Il colosso americano ha deciso di interrompere l’attività di Cruise dopo anni di investimenti significativi nel settore dei veicoli a guida autonoma.Secondo le dichiarazioni ufficiali, il programma soffriva di costi operativi elevati e di una crescente competitività nel mercato della mobilità autonoma. Tra i fattori determinanti, spiccano le difficoltà normative, in particolare in stati come la California, dove un incidente avvenuto nell’ottobre 2023 ha portato alla sospensione delle attività di guida autonoma.