Esplosione al deposito Eni di Calenzano | indagini della procura di Prato in corso

AlEni diera inuna manutenzione straordinaria, resasi necessaria su apparati che ne avrebbero necessitato da anni. E' quanto risulta dai primi accertamentidia poco più di 48 ore dall'nell'area pensiline di carico. Laindaga sulle modalitàmanutenzione riguardo all'innesco dell'. Dai primi rilievi tecnici, inoltre, nell'impianto non è stato trovato esplosivo, quindi, viene escluso che l'sia da attribuire a un possibile sabotaggio. Ladiconferma di aver aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni o altri disastri e rimozione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Intanto l'interoè stato posto sotto sequestro per svolgere letecniche necessarie per stabilire le cause dello scoppio.