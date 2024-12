Ilgiorno.it - Corruzione: 5 anni all'ex finanziere De Domenico, coinvolto in truffa Banca Progetto

Condannato a 5di reclusione perl’exmonzese Alessandro De, recentementenell’inchiesta perallo Stato per i finanziamenti sospetti diche vede tra gli indagati anche un broker fratello di un magistrato antimafia. Mentre naufraga tra prescrizioni e l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio la parte del processo sul business per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno che vedeva accusati a vario titolo l’allora sovrintendente della polizia di Stato in servizio all’ufficio immigrazione del Commissariato di Greco Turro a Milano GiovAlongi e due egiziani. La Procura di Monza aveva chiesto la condanna a 4e mezzo di reclusione ciascuno pere poliziotto e un anno e mezzo di reclusione per gli egiziani.