Quifinanza.it - Concorso scuola 2024 per l’assunzione di 19mila docenti, domande dall’11 dicembre

È stato pubblicato il bando diper la. Si tratta delPnrr2 perdi oltretradell’infanzia e primaria esecondaria di I e II grado. Come definito nel bando, la domanda di partecipazione alpuò essere inviata a partirevia telematica. C’è tempo fino alla fine del mese per avere tutti i requisiti necessari alla partecipazione al. Di seguito scopriamo quanti e quali posti sono disponibili, quali sono i requisiti di partecipazione, quali sono le prove e cosa studiare per superarle e infine, quando uscirà la graduatoria e quando saranno confermate le assunzioni.Pnrr 2: Valditara per un’istruzione di qualitàLa pubblicazione delè stata accompagnata dalle parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.