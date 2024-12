Ilrestodelcarlino.it - Andavi ai cento all’ora...

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gennasi MORANDI 80per trovar la bimba tua, oggigiorno devi accontentarti dei trenta e pedalare fino a casa, dove ti aspetta Anna, bella signora dagli occhi di ragazza. Uno su mille ce la fa e si può dare di più, come no, ma chi se ne importa: hai milionate di tifosi in ginocchio da te e con quel sorriso apri tutte le porte. Nei secoli dei secoli non hai mai interpretato canzoni stonate, anzi. Alla gente regali allegria, banane e lamponi, persino un giro di fisarmonica, evviva! Grazie perché Belinda parla da sola con l’insalata, grazie perché scende la pioggia eppure splende sempre il sole nel tuo mondo d’amore, grazie perché esisti, resisti e insisti. Qua la manona, ! EFFETTO GIUBILEO Dal primo aprile (che c’entri il pesce?.) al 31 dicembre del prossimo anno il massimo della tassa di soggiorno schizzerà da 5 a 7 euro pro capite a notte, consentendo a Palazzo d’Accursio un maggiore introito di 3,9 milioni.