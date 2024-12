Ilrestodelcarlino.it - All’Alce Nero la spunta Cavazzini. Franco Rosi completa il podio

Al Matilde Golf giovedì 5 dicembre la gara Alceha celebrato l’edizione autunnale con una gara sulla distanza di nove buche. Michele(20) ha vinto il testa a testa con Frederic Franc, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche mentre(19) hato il. Sabato 7, prima che il maltempo costringesse gli organizzatori a rinviare gli appuntamenti domenicali, i giocatori reggiano sono scesi in campo per la Matildica, gara vissuta in un clima di grande fairplay e amicizia. Luca Spattini ha vinto grazie a un giro in 84 colpi. Alice Cavalli (30), Alberto Peroni (39) e Stefano Gentilini (37) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Lorenzo Montanari (23), Francesco Palma (37), premiato come miglior senior, e Paolo Andreoli (36).