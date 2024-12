Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/12/24

Leggi su Isaechia.it

Che bello aver passato tre quarti didia parlare dei mancati auguri di compleanno a Francesca Sorrentino, eh.Proprio una cosa rilevante.Fondamentale.Di quelle robe che segnano.Uno di quegli elementi che effettivamente ti fanno capire chi è davvero interessato a te e chi no. Come se non stessero tutti dentro un programma tv e qualunque gesto potrebbe sempre essere fatto per meri fini televisivi.Ora, forse sono la persona sbagliata a dover commentare questa cosa, perché io sono una che ancora, dopo 30 anni, a volte fa confusione col giorno del compleanno di una delle sue migliori amiche (ma è giorno 10 o giorno 11? Mi viene il dubbio ogni santo anno), e sono una che non ci tiene ai regali, agli auguri e robe simili.Io so chi sono le persone importanti della mia vita, e so che lo sono anche se dovessero dimenticarsi di farmi gli auguri.