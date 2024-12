Liberoquotidiano.it - Tumori, Ash 2024: nuovi dati consolidano efficacia farmaci biologici in ematologia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute ) - ?risultati da diversi studi presentati nel corso del 66° Congresso dell'American Society of Hematology (Ash), in calendario dal 7 al 10 dicembrea San Diego, dimostrano ela forza e il valore dei trattamenti indi Roche a base di. In particolare idal follow-up a 5 anni dello studio registrativo di fase 3 Polarix, che ha valutato polatuzumab vedotin in associazione a rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-Chp) in soggetti con linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl) non pretrattato (prima linea, 1L) - si legge in una nota - mostrano miglioramenti a lungo termine (follow-up mediano di 60,9 mesi). "Polarix è stata la prima sperimentazione in 20 anni a migliorare gli standard di trattamento per il Dlbcl in prima linea - ha affermato Levi Garraway, Chief Medical Officer e Head of Global Product Development di Roche - Oltre 38mila persone in tutto il mondo sono state trattate con polatuzumab vedotin in associazione a R-Chp.