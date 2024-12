Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Pescara: Addio a Sofia, Investita Sulle Strisce Pedonali

- La giovane, 15 anni, non ce l’ha fatta. La famiglia compie un gesto d’amore decidendo per la donazione degli organi. Unaha scosso la comunità di. Dopo una settimana di lotta per la vita, la giovaneDi Dalmazi, appena 15 anni, è deceduta in seguito a un grave incidente avvenutoin via Falcone e Borsellino. Nonostante il disperato intervento dei medici e un’operazione neurochirurgica d’urgenza, le conseguenze dell’impatto con un SUV nero modello T-Roc sono risultate troppo gravi. Questa mattina i medici hanno avviato le sei ore di osservazione, confermando la morte cerebrale. Di fronte a un dolore immenso, la famiglia diha compiuto un gesto di straordinaria generosità, acconsentendo alla donazione degli organi. La direzione della ASL die la dottoressa Rosamaria Zocaro, responsabile del reparto di Rianimazione dell’ospedale Santo Spirito, hanno espresso profondo cordoglio, definendo la scelta dei genitori “un atto.