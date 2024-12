Tornano gli zombie in ’28 Anni Dopo’ il primo trailer – Video

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Arriva ’28, una nuova terrificante storia di, sequel di ’28 Giornie ’28 Settimane, di cui Sony Pictures ha appena rilasciato il. “I giorni diventarono settimane, le settimane diventarono”, si legge in questopromozionale. Mentre nel poster un’ulteriore anticipazione di ciò che si vedrà nel film: “In 28 giorni si è manifestato, in 28 settimane si è diffuso, in 28si è evoluto”. Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un’unica strada rialzata ed estremamente protetta.