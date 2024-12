Ilfattoquotidiano.it - Stellantis prolunga la commessa di Trasnova: 249 posti di lavoro salvi almeno per un anno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vengono messi in salvo peruni 249didi, Logitech e Teknoservice. Durante l’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy,ha deciso dire per dodici mesi lanei servizi della logistica negli stabilimenti italiani. La scadenza dell’attuale appalto conè fissata al 31 dicembre e il gruppo automobilistico aveva comunicato che non lo avrebbe rinnovato per internalizzare le attività svolte dall’azienda che a sua volta ha in parte subappaltato a Logitech e Teknoservice.A rischio c’erano 97 lavoratori di– uno a Melfi, 28 a Cassino, 54 a Pomigliano d’Arco e 14 a Mirafiori – e altri 152 delle due ditta subappaltatrici attive negli stabilimenti campano, lucano e laziale. La mossa diazzera per il momento la crisi che avrebbe lasciato i dipendenti – in presidio da giorni fuori dagli stabilimenti – senzadall’inizio del 2025.