Rimini Garetto non ha perso il fiuto | Ma al ’Romeo Neri’ è più bello

Marcoc’è e per dimostrarlo bussa due volte. Il centrocampista delcontro il Pontedera sabato pomeriggio ha dimostrato di non aver smarrito ildel gol. Una doppietta che, insieme ai gol di Parigi, Falbo e Cioffi, mette a tacere tutti i mugugni ’casalinghi’. Perché sin qui ali biancorossi non avevano esattamente brillato di luce propria. "Sicuramente è stata una grande soddisfazione – dice il centrocampista piemontese – anche perché non avevo ancora trovato il primo gol in casa, davanti ai tifosi, da quando sono arrivato. Quindi realizzarne due addirittura è un’emozione forte. Sono felice che i gol abbiano portato anche la vittoria per la squadra". È utile ricordare che il match contro il Pontedera è stato a senso unico. Condotto dall’inizio alla fine dalla squadra di mister Buscè.