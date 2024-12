Ilfattoquotidiano.it - MasterChef Italia, cambiano tutte le regole nella nuova edizione. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: “Siamo rimasti sorpresi anche noi”

Per la quattordicesimacambia tutto o meglio “Tutto può succedere” che è il nuovo mantra di “” con al centro i confermati giudiciper il sesto anno consecutivo. Ci saranno infatti non pochi cambiamenti nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in partenza giovedì 12 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. I giudici ribalterannoe schemi, prove e meccanismi: “Chi viene ormai sa come funziona il programma – dicono all’unisono i giudici -, quindi abbiamo deciso di spiazzare e sorprenderli e devo dire chenoi al momento perché cambiavano lequando meno ce lo aspettavamo”.Ma quindi in cosa consistono queste novità? Nei primi due episodi, come di consueto, ci saranno i Live Cooking.