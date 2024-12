Ilrestodelcarlino.it - "L’obiettivo resta la salvezza". Giuliodori smorza gli entusiasmi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pensieri d’alta classifica per il Castelfidardo dopo la terza vittoria di fila in campionato? Non fatevi sentire da mister Marco. "Dobbiamo giocare partita dopo partita per inseguire la permanenza nella categoria - dice l’allenatore -. Per la Castelfidardo sportiva è fondamentale fare un campionato nazionale. Ce lo siamo guadagnati sul campo e quest’anno ce lo vogliamo tenere stretto". Per il momento i biancoverdi stanno centrando. La formazione staziona a centro classifica, con 21 punti, frutto per lo più di cinque vittorie colte in meno di un mese (l’ultimo) e una sola sconfitta. L’ultimo successo domenica, in uno scontro diretto, in casa, contro un Avezzano reduce dalla vittoria di Fossombrone. La squadra abruzzese finora ha ottenuto più successi fuori casa (4 vittorie) che sul proprio campo (appena una), ma a Castelfidardo i Lupi sono andati a sbattere contro il muro biancoverde.